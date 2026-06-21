Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался по поводу разгрома его командой Туниса (4:0) в матче второго тура ЧМ‑2026.

Хадзимэ Мориясу globallookpress.com

«Мы хорошо подготовились к матчу и играли агрессивно. Во время подготовки тренерский штаб чётко обозначил, что нам нужно делать, и благодаря этому игроки смогли полностью раскрыть свой потенциал. Многие японские болельщики приехали в Монтеррей, пели с нами национальный гимн и громко нас поддерживали. Их поддержка стала для нас огромным стимулом», — цитирует наставника японцев пресс‑служба ФИФА.

После двух туров Япония и Нидерланды лидируют в квартете F с 4 очками. Тунис (0) уже лишился всех шансов пробиться в плей‑офф. В третьем туре Япония сразится со Швецией, а Тунис сыграет с Нидерландами. Матчи пройдут 26 июня.