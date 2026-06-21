Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал игру хавбека «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Томас Франк globallookpress.com

«Лионель Месси оставался лучшим футболистом мира на протяжении последних 15 лет. Сегодня, пожалуй, лишь один игрок — Килиан Мбаппе — способен подняться на этот уровень.

Раньше мы говорили о противостоянии Месси и Роналду, но нынешние статистические показатели просто поражают воображение. Когда я смотрю на эти цифры, у меня перехватывает дыхание. И то, что Ламин Ямаль уже сейчас превосходит Месси по некоторым параметрам, — это нечто сверхъестественное. Это невероятно, невероятно впечатляет.

Самое захватывающее — увидеть, сможет ли Ямаль удержать эту планку. Сможет ли он продолжать в том же духе и не сбавлять обороты. Вот что действительно интригует», — приводит слова Франка BBC.

Напомним, что сегодня 19-летний Ламин Ямаль отметился дебютным голом на ЧМ-2026, поразив ворота Саудовской Аравии.