По прогнозам синоптиков, намеченная на 23 июня встреча второго тура группового раунда ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака на филадельфийской арене «Линкольн Файненшел Филд» рискует быть сорвана из-за надвигающейся непогоды.

Стадион «Линкольн Файненшел Филд» globallookpress.com

Как информирует L’Équipe, во время матча ожидается 33-градусная жара, которая будет сопровождаться ливнями и грозами, что по правилам безопасности может привести к вынужденной остановке игры.

Подобный прецедент уже имел место в США прошлым летом в рамках Клубного чемпионата мира 2025 года, когда из-за двухчасового грозового перерыва встреча 1/8 финала между «Челси» и «Бенфикой» растянулась в общей сложности на 4 часа 48 минут.