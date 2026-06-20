Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер побил рекорд Уго Льориса по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

Мануэль Нойер — голкипер сборной Германии globallookpress.com

Немецкий голкипер установил новое достижение в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Кот-д'Ивуара.

Эта встреча для Нойера стала 21-й на мундиалях, футболист опередил по этому показателю бывшего вратаря сборной Франции Уго Льориса, у которого было 20 поединков.

Матч между сборными Германии и Кот-д'Ивуара стартовал в 23:00 мск. После 27-и минут счет не открыт — 0:0. Следите за самыми актуальными новостями чемпионата мира 2026-го года по этой ссылке.