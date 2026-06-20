Наставник сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение своей команды от Марокко (0:1) на ЧМ-2026.

Стив Кларк globallookpress.com

«Думаю, мы сыграли хорошо. Ужасное начало, но реакция на это была хорошей. Нам пришлось побороться 5-10 минут, чтобы просто войти в игру. Как только мы сделали это, мы показали, что можем доставить им проблемы. Разочарование в том, что мы не создали тот единственный явный момент, который мог бы принести нам очко. Эта группа игроков, этот состав, на протяжении многих лет демонстрировали стойкость. Мы разочарованы, но у нас есть ещё один шанс.

Эта команда готова снова бороться. Мы здесь, чтобы попытаться сделать то, чего не делала ни одна шотландская команда раньше. Мы отдали все силы сегодня вечером, и мы постараемся сделать это снова», — приводит слова Кларка Sky Sports.

У Шотландии три очка после двух туров. В третьем туре команда сразится с Бразилией.