Сборная Бразилии вернула себе статус самой результативной команды в истории чемпионатов мира, забив 241-й гол на мундиалях благодаря разгрому Гаити со счетом 3:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Южноамериканцы обошли в историческом споре бомбардиров сборную Германии, которая набрала 239 мячей после крупной победы над Кюрасао со счетом 7:1, в то время как далее в рейтинге с большим отрывом следуют Аргентина со 155 голами, Франция, забившая 139 мячей, и Италия со 128 точными ударами.

Помимо этого, бразильцы обновили еще одно историческое достижение турнира, проведя свой 41-й матч с минимум тремя забитыми голами, что позволило им укрепить лидерство по этому показателю и оторваться от идущих вторыми немцев, у которых в активе осталось 36 таких результативных игр.