Сборная Португалии может получить нового главного тренера после завершения ЧМ-2026. Одним из основных кандидатов на этот пост считается Жорже Жезуш.
Как сообщает ESPN, опытный португальский специалист рассматривается федерацией в качестве возможного преемника Роберто Мартинеса. Последним местом работы Жезуша был саудовский «Аль-Наср», с которым он сумел завоевать чемпионский титул.
Нынешний главный тренер португальцев Роберто Мартинес, как ожидается, покинет свой пост после окончания мирового первенства независимо от итогового результата команды на турнире.
Напомним, старт чемпионата мира для сборной Португалии получился не самым удачным. В матче первого тура группового этапа команда не смогла добиться победы над ДР Конго, завершив встречу вничью со счетом 1:1.