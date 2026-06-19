Напомним, старт чемпионата мира для сборной Португалии получился не самым удачным. В матче первого тура группового этапа команда не смогла добиться победы над ДР Конго, завершив встречу вничью со счетом 1:1.

Нынешний главный тренер португальцев Роберто Мартинес, как ожидается, покинет свой пост после окончания мирового первенства независимо от итогового результата команды на турнире.

Как сообщает ESPN, опытный португальский специалист рассматривается федерацией в качестве возможного преемника Роберто Мартинеса . Последним местом работы Жезуша был саудовский «Аль-Наср», с которым он сумел завоевать чемпионский титул.

Сборная Португалии может получить нового главного тренера после завершения ЧМ-2026. Одним из основных кандидатов на этот пост считается Жорже Жезуш .

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