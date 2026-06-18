Экс‑голкипер «Сатурна» Антонин Кински рассказал, чего ждёт от предстоящей игры своей сборной Чехии против ЮАР во втором туре ЧМ‑2026.

Антонин Кински-старший
Антонин Кински-старший globallookpress.com

«Для нас это решающая игра, потому что, если мы проиграем или сыграем вничью, будет мало шансов выйти из группы. Не думаю, что получится обыграть Мексику в последнем туре, потому что они дома, и это будет очень тяжело. Я жду от матча с ЮАР атакующей игры.

Для нас нет другого выхода, кроме как обыграть их. Надеюсь, мы сможем это сделать и выйти из группы», — сказал Кински «СЭ».

Основным голкипером сборной Чехии является его сын Антонин Кински‑младший, также он играет в составе «Тоттенхэма». Матч Чехия — ЮАР состоится 18 июня в 19:00 (мск). После первого тура у обеих сборных нет очков.