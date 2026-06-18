Экс‑голкипер «Сатурна» Антонин Кински рассказал, чего ждёт от предстоящей игры своей сборной Чехии против ЮАР во втором туре ЧМ‑2026.

«Для нас это решающая игра, потому что, если мы проиграем или сыграем вничью, будет мало шансов выйти из группы. Не думаю, что получится обыграть Мексику в последнем туре, потому что они дома, и это будет очень тяжело. Я жду от матча с ЮАР атакующей игры.

Для нас нет другого выхода, кроме как обыграть их. Надеюсь, мы сможем это сделать и выйти из группы», — сказал Кински «СЭ».

Основным голкипером сборной Чехии является его сын Антонин Кински‑младший, также он играет в составе «Тоттенхэма». Матч Чехия — ЮАР состоится 18 июня в 19:00 (мск). После первого тура у обеих сборных нет очков.