Российский полузащитник Егор Пруцев присоединился к французскому клубу «Дюнкерк», как сообщает пресс-служба команды. 23-летний футболист подписал контракт, который будет действовать до 2030 года.

Егор Пруцев globallookpress.com

С 2022 года Пруцев играл за «Црвену Звезду». За этот период он провел 25 матчей и сделал три результативные передачи. Кроме того, он трижды отправлялся в аренду: дважды в словенский «Целе» и один раз в сербский «ОФК Белград».

В минувшем сезоне «Дюнкерк» занял десятую строчку в Лиге 2, втором по значимости дивизионе Франции.