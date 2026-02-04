Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо получил травму во время матча 23-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:1).

Джованни Ди Лоренцо — защитник «Наполи» globallookpress.com

Стало известно, что Ди Лоренцо перенесет операцию в ближайшее время.

«Учитывая время, необходимое для полного восстановления после травмы левого колена, Джованни Ди Лоренцо, по согласованию с клубом, в ближайшие несколько часов перенесёт операцию на левой стопе для устранения ранее существовавшего заболевания», — сообщает официальный сайт «Наполи».

В нынешнем сезоне Ди Лоренцо провел за неаполитанцев 23 матча в рамках Серии А, забил гол и сделал голевую передачу.