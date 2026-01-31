Хавбек «Ванкувера» Томас Мюллер высказался по поводу шансов сборной Германии на ЧМ-2026.

Томас Мюллер globallookpress.com

«Такие игроки, как Мусиала, Виртц, Вольтемаде — не могу перечислить их всех — суперталантливые, блестящие, они могут быть и уже являются ключевыми игроками. Но я не уверен, что они действительно готовы к трофею.

Мы способны обыграть кого угодно, но также можем и проиграть кому угодно. У меня такое ощущение. Как футбольная нация, мы, конечно, надеемся, что стабильность будет восстановлена, и у нас появятся не только игроки с потенциалом, но и действительно значимые фигуры в топ-клубах, такие, как Йозуа Киммих, который в "Баварии" уже много лет, или Антонио Рюдигер», — сказал Мюллер Sky Sport.

Напомним, ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.