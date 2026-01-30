«Арсенал» проявляет активный интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает TEAMtalk.

Хулиан Альварех globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб активно наблюдал за 25-летним форвардом в течение последних двух недель.

Утверждается, что у «Арсенала» не возникнет проблем с подготовкой конкурентоспособного предложения. На текущий момент посредники работают над вариантом включения в сделку по переходу Альвареса нападающих Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли.

Форвард играет за мадридскую команду с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.