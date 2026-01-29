Известный российский игрок и тренер Сергей Юран прокомментировал успех английских клубов, которые в общем этапе Лиги чемпионов все попали в число лучших 8 команд.

Сергей Юран globallookpress.com

«Считаю английский чемпионат лучшим в Европе. Это показывают результаты в Лиге чемпионов. В АПЛ серьезный уровень и серьезные иностранцы. Для меня ничего удивительного, что пять английских команд в топ-8. Повторюсь, это чемпионат номер один в Европе. В АПЛ не одна или две команды борются за чемпионство, а до девяти команд, которые могут претендовать, — высочайший уровень», — сказал Юран «Чемпионату».

В число восьми лучших попали «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Челси».