Известный российский игрок и тренер Сергей Юран прокомментировал успех английских клубов, которые в общем этапе Лиги чемпионов все попали в число лучших 8 команд.

Сергей Юран
Сергей Юран globallookpress.com

«Считаю английский чемпионат лучшим в Европе.  Это показывают результаты в Лиге чемпионов.  В АПЛ серьезный уровень и серьезные иностранцы.  Для меня ничего удивительного, что пять английских команд в топ-8.  Повторюсь, это чемпионат номер один в Европе.  В АПЛ не одна или две команды борются за чемпионство, а до девяти команд, которые могут претендовать, — высочайший уровень», — сказал Юран «Чемпионату».

В число восьми лучших попали «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Челси».