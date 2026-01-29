Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что нынешнему главному тренеру Майклу Каррику не хватает футбольных знаний, чтобы тренировать такой великий клуб.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Работать на временной основе — это не то же самое, что быть главным тренером команды, которая пытается выиграть чемпионство в ближайшие два, три, четыре года, пять лет.

Мы обсуждаем, что нужно для победы "Арсеналу", учитывая находящихся в составе игроков и то, что для них это будет новый опыт. И при этом Майкл Кэррик будет тренером "МЮ"? Ему не хватает опыта. Я не думаю, что ему хватает футбольных знаний.

Я не говорю, что он не может стать топ-тренером, но возглавить "МЮ" уже этим летом? Не могу себе этого представить. Если он докажет, что я ошибался, начнет бороться за титулы и завоевывать их, я скажу: "Знаете, это невероятно".

Забудьте про то, что надо попадать в топ-4 или топ-5 в ближайшие годы. Я говорю о чемпионстве. Вот на что должен рассчитывать "МЮ", — сказал Кин The Overlap.

После 23 туров "МЮ" занимает 4-е место в таблице АПЛ с 38 очками.