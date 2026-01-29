Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что нынешнему главному тренеру Майклу Каррику не хватает футбольных знаний, чтобы тренировать такой великий клуб.

Майкл Каррик
Майкл Каррик globallookpress.com

«Работать на временной основе — это не то же самое, что быть главным тренером команды, которая пытается выиграть чемпионство в ближайшие два, три, четыре года, пять лет.

Мы обсуждаем, что нужно для победы "Арсеналу", учитывая находящихся в составе игроков и то, что для них это будет новый опыт.  И при этом Майкл Кэррик будет тренером "МЮ"?  Ему не хватает опыта.  Я не думаю, что ему хватает футбольных знаний.

Я не говорю, что он не может стать топ-тренером, но возглавить "МЮ" уже этим летом?  Не могу себе этого представить.  Если он докажет, что я ошибался, начнет бороться за титулы и завоевывать их, я скажу: "Знаете, это невероятно".

Забудьте про то, что надо попадать в топ-4 или топ-5 в ближайшие годы.  Я говорю о чемпионстве.  Вот на что должен рассчитывать "МЮ", — сказал Кин The Overlap.

После 23 туров "МЮ" занимает 4-е место в таблице АПЛ с 38 очками.