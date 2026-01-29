Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на победу над «Галатасараем» (2:0) в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов.  Английский клуб пробился в 1/8 финала.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Попасть в топ-8 было нашей главной целью, учитывая, что все было очень плотно.  У нас было много шансов забить больше голов.  Мы не смогли ими воспользоваться, и в итоге наша судьба оказалась в руках других команд.  Мы вернемся и попытаемся прибавить», — цитирует тренера ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 16 очков и напрямую вышел в плей-офф ЛЧ.