Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на победу над «Галатасараем» (2:0) в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов. Английский клуб пробился в 1/8 финала.
«Попасть в топ-8 было нашей главной целью, учитывая, что все было очень плотно. У нас было много шансов забить больше голов. Мы не смогли ими воспользоваться, и в итоге наша судьба оказалась в руках других команд. Мы вернемся и попытаемся прибавить», — цитирует тренера ВВС.
«Манчестер Сити» набрал 16 очков и напрямую вышел в плей-офф ЛЧ.