«Челси» отказался от приобретения полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса, об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети Х.

Дуглас Луис globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб рассматривал 27-летнего бразильца, который, как считалось, хорошо впишется в систему, но всё же намерен отдать приоритет Андрею Сантосу и другим игрокам текущего состава «Челси».

В нынешнем сезоне Дуглас Луис выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест». Бразилец провел восемь матчей в АПЛ за «лесников», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Лиге Европы.