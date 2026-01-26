Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, какие футболисты не смогут принять участие в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я знаю, что Марк Гехи не сыграет, также вне состава будут Антуан Семеньо и Родри. Нико Гонсалес не успеет восстановиться, как и Савио с Джоном Стоунсом. Список довольно внушительный», — приводит слова Гвардиолы City Report.

«Надеюсь, наши трибуны, понимая, что мы пока не входим в первую восьмёрку, помогут нам сделать всё возможное, чтобы туда попасть», — отметил специалист.

Матч «Манчестер Сити» — «Галатасарай» пройдёт 28 января и начнётся в 23:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере.