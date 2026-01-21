Один из лидеров «Монако» Александр Головин считает, что в этом сезоне команда играет гораздо ниже своих возможностей после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:6).

Александр Головин
Александр Головин globallookpress.com

«Я, честно, даже не знал, что сыграл 250 матчей за "Монако".  Я очень рад, что мне удалось сыграть столько игр в таком клубе.  Хотелось бы, конечно, чтобы на данный момент мы играли лучше, но пока что есть, то есть.  Планы на будущее?  Честно говоря, пока не знаю.  Не очень хочется думать о будущем, прям загадывать.  Хочется что-то изменить прямо сейчас — там, где я есть.  Потому что, в принципе, очень недоволен тем, как складываются у нас результаты.  И поэтому пока все мысли только об этом», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

После 7 туров «Реал» идет вторым с 15 очками.  «Монако» (9) пока занимают 20-ю позицию.