Один из лидеров «Монако» Александр Головин считает, что в этом сезоне команда играет гораздо ниже своих возможностей после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:6).

Александр Головин globallookpress.com

«Я, честно, даже не знал, что сыграл 250 матчей за "Монако". Я очень рад, что мне удалось сыграть столько игр в таком клубе. Хотелось бы, конечно, чтобы на данный момент мы играли лучше, но пока что есть, то есть. Планы на будущее? Честно говоря, пока не знаю. Не очень хочется думать о будущем, прям загадывать. Хочется что-то изменить прямо сейчас — там, где я есть. Потому что, в принципе, очень недоволен тем, как складываются у нас результаты. И поэтому пока все мысли только об этом», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

После 7 туров «Реал» идет вторым с 15 очками. «Монако» (9) пока занимают 20-ю позицию.