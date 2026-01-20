Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча со «Спортингом» в Лиге чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

«Мы находимся на решающем этапе сезона. К нам возвращаются игроки, и это лучшее время сезона. Мы должны хорошо подготовиться к встрече и быть сосредоточенными. Это важный момент в Лиге чемпионов, потому что впереди два последних матча. Завтра я ожидаю отличной встречи с таким сильным соперником, как "Спортинг". Они хорошо обороняются. Будет тяжело, как и в матче с "Атлетиком" в Бильбао. Мы знали, насколько сложен наш график. Цель — набрать три очка», — приводит слова Энрике AS.

Матч «Спортинг» — «ПСЖ» состоится в Лиссабоне во вторник, 20 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.