В матче 20-го тура испанской Примеры «Эльче» упустил победу над «Севильей» — 2:2.
На точные удары Алеиша Фебаса и Хермана Валеры гости ответили забитыми мячами Акора Адамса, который сделал дубль.
Результат матча
ЭльчеЭльче2:2СевильяСевилья
1:0 Алейкс Фебас 14' 2:0 Херман Валера 55' 2:1 Акор Адамс 75' 2:2 Акор Адамс 90+2' пен.
Эльче: Игнасио Пенья, Виктор Чуст, Давид Аффенгрубер, Лео Петро, Альваро Родригес, Хосан (Бамбо Диаби 68'), Мартим Нету (Родриго Мендоса 67'), Марк Агуадо, Алейкс Фебас (Федерико Редондо 87'), Грэйди Диангана (Яго Сантьяго 68'), Херман Валера (Адрия Педроса 80')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди, Хуанлу Санчес (Акор Адамс 46'), Кике Салас, Хосе Анхель Кармона, Люсьен Агум, Джибриль Соу (Мигел Анхель Сьерра 63'), Неманья Гудель, Пеке (Танги Ньянзу 46'), Исаак Ромеро (Чидера Эджук 63'), Oso
Жёлтые карточки: Виктор Чуст 21', Яго Сантьяго 80' — Батиста Менди 59'
В активе «Эльче» теперь стало 24 очка. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» с 21 баллом идет 14-й.