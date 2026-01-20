В активе «Эльче» теперь стало 24 очка. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» с 21 баллом идет 14-й.

На точные удары Алеиша Фебаса и Хермана Валеры гости ответили забитыми мячами Акора Адамса , который сделал дубль.

В матче 20-го тура испанской Примеры «Эльче» упустил победу над «Севильей» — 2:2.

