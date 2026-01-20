«Барселона» объявила состав игроков, которые не смогут принять участие в матче 7-го тура Лиги чемпионов против пражской «Славии», который состоится в среду, 21 января.

Как сообщил официальный аккаунт клуба, Рафинья вернулся в строй после травмы правого бедра и получил разрешение врачей на участие в игре. Однако Ферран Торрес не сможет выйти на поле из-за повреждения полуперепончатой мышцы правой ноги. Восстановление игрока займет около 10 дней.

Ранее, в 20-м туре Ла Лиги, Рафинья пропустил игру против «Реала Сосьедад», где «Барселона» потерпела поражение со счетом 1:2. Несмотря на это, нападающий продолжает демонстрировать высокую результативность. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.