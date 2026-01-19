Пресс-служба «Атлетика» рассказала о повреждении нападающего команды Иньяки Уильямса, которое он получил на тренировке.

Иньяки Уильямс
Иньяки Уильямс globallookpress.com

«Медицинские новости про Иньяки Уильямса.  Нападающий не смог завершить вчерашнюю тренировку.  Он был вынужден покинуть занятие в воскресенье из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.

Футболист получил травму лёгкой или умеренной степени тяжести.  Иньяки предстоит восстановление», — написала пресс-служба «Атлетика».

Отмечается, что у Уильямса травма икроножной мышцы левой ноги.  В нынешнем сезоне форвард провел за «Атлетик» 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.