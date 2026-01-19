Пресс-служба «Атлетика» рассказала о повреждении нападающего команды Иньяки Уильямса, которое он получил на тренировке.
«Медицинские новости про Иньяки Уильямса. Нападающий не смог завершить вчерашнюю тренировку. Он был вынужден покинуть занятие в воскресенье из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.
Футболист получил травму лёгкой или умеренной степени тяжести. Иньяки предстоит восстановление», — написала пресс-служба «Атлетика».
Отмечается, что у Уильямса травма икроножной мышцы левой ноги. В нынешнем сезоне форвард провел за «Атлетик» 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.