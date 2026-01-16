Экс-капитан сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин считает Сеска Фабрегаса будущим главным тренером «Барселоны».

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«По игре "Комо" выглядел достойно. Ничью они точно заслужили. "Комо" в этом сезоне чуть хуже выступает, чем в прошлом. У них стало больше проблем в обороне. Мне эта команда импонирует, так как ее Сеск тренирует. Думаю, что Фабрегас — это следующий тренер "Барселоны" после Флика», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Фабрегасу 39 лет. Тренерскую карьеру он начал в «Комо», с которым занимает 6-е место в таблице Серии А. В перенесенной игре 16-го тура «Комо» уступил дома «Милану» со счетом 1:3. Аршавин и Фабрегас вместе провели несколько сезонов в составе «Арсенала».