15 января на стадионе «Эль Сардинеро» в Сантадере состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Расинг» примет «Барселону». Старт поединка в 23:00 мск.

«Барселона» набрала феноменальную форму, с которой она явно не собирается прощаться. Команда Ханси Флика победила в 10 матчах подряд и сегодня у нее отличный шанс продолжить серию.

«Расингу» попался сложнейший соперник из всех возможных в Кубке. Команда может попытаться, она показала это в прошлом раунде, когда выбила из турнира «Вильярреал». Однако сможет ли она добиться успеха в этот раз? Одолеть «Барселону» хозяевам удалось лишь три раза за всю историю противостояний.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у хозяев мало шансов — 12.0 и 1.22 на победу команд в матче, за 7.50 и 1.09 можно поставить на их проход в четвертьфинал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Расинг» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

