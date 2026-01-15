15 января на стадионе «Эль Сардинеро» в Сантадере состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Расинг» примет «Барселону». Старт поединка в 23:00 мск.
«Барселона» набрала феноменальную форму, с которой она явно не собирается прощаться. Команда Ханси Флика победила в 10 матчах подряд и сегодня у нее отличный шанс продолжить серию.
«Расингу» попался сложнейший соперник из всех возможных в Кубке. Команда может попытаться, она показала это в прошлом раунде, когда выбила из турнира «Вильярреал». Однако сможет ли она добиться успеха в этот раз? Одолеть «Барселону» хозяевам удалось лишь три раза за всю историю противостояний.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.
- Букмекеры считают, что у хозяев мало шансов — 12.0 и 1.22 на победу команд в матче, за 7.50 и 1.09 можно поставить на их проход в четвертьфинал.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Расинг» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.