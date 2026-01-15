Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа остался недоволен своим дебютным матчем против «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании, но при этом взял на себя вину за поражение.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Я единственный, кто виноват в этом поражении. Могу лишь поблагодарить своих игроков за усилия. В раздевалке нет радостных людей. Все игроки хотят становиться лучше и побеждать», — цитирует Marca слова Арбелоа.

Для молодого специалиста это была дебютная встреча во главе «сливочных» после ухода из клуба Хаби Алонсо.

Следующий матч «Реал» проведет 17 января с «Леванте» дома в рамках 20-го тура Примеры.