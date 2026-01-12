В матче 19-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Сельту». Поединок пройдет 12 января на «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 23:00 мск.

«Севилья» находится в трех очках от зоны вылета. Команда проиграла в двух последних турах и теперь нуждается в набранных баллах, чтобы попытаться увеличить отрыв от последней тройки. В прошлом матче андалусийцы крупно проиграли «Леванте» (0:3) и записали в свой актив десятое фиаско в 18 турах чемпионата.

У «Сельты» ситуация куда лучше. Она не проигрывает уже 4 тура, а также располагается всего в трех пунктах от еврокубковой зоны. В прошлый раз «Кельты» разгромилы «Валенсию». Продолжение удачной полосы может позволить команде выйти на 6-ю позицию уже в этом туре.

