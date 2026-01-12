Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил обмен футболистами между «Зенитом» и ЦСКА.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Такие обмены у нас в России редкость, тем более между лидирующими клубами. Понятно, что ЦСКА нужен был форвард, но как Гонду себя проявит — никто не знает. А вот "Зенит" получил российского центрального защитника, который умеет начинать атаки и хорошо играет на стандартах. В футболе были примеры, когда лидер команды переходил в другой клуб и терял свои лучшие качества. Поэтому будет интересно посмотреть, как этот обмен себя покажет. Пока, по ощущениям, "Зенит" выиграл от обмена больше», — цитирует Кобелева «Советский спорт».

Вчера, 11 января, стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.