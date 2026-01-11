Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о матче против «Фиорентины» (1:1).
«Мы провели хороший первый тайм, но не смогли забить. Во втором тайме "Фиорентина" надавила сильнее, но мы проявили терпение. Нам нужно лучше играть вблизи штрафной.
Невозможно всегда попадать со стопроцентной точностью. У нас впереди еще много матчей, мы вторые в таблице и должны продолжать свой путь.
Нужно снова начать побеждать, потому что разыгрывается еще много очков. Для выхода в Лигу чемпионов не хватает от 34 до 46 баллов. Мы заменили 55% состава, нам нужно продолжать становиться лучше», — цитирует Аллегри TuttoMercatoWeb.
После этого матча в активе «Милана» стало 40 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 14 баллами идет 18-й.