Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о матче против «Фиорентины» (1:1).

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Мы провели хороший первый тайм, но не смогли забить. Во втором тайме "Фиорентина" надавила сильнее, но мы проявили терпение. Нам нужно лучше играть вблизи штрафной.

Невозможно всегда попадать со стопроцентной точностью. У нас впереди еще много матчей, мы вторые в таблице и должны продолжать свой путь.

Нужно снова начать побеждать, потому что разыгрывается еще много очков. Для выхода в Лигу чемпионов не хватает от 34 до 46 баллов. Мы заменили 55% состава, нам нужно продолжать становиться лучше», — цитирует Аллегри TuttoMercatoWeb.

После этого матча в активе «Милана» стало 40 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 14 баллами идет 18-й.