«Ньюкасл» одержал победу над «Борнмутом» (3:3, 7:6 по пен.) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Ньюкасла» отличились Харви Барнс на 50-й минуте и Энтони Гордон на 90+5-й минуте с пенальти.
В составе «Борнмута» голы забили Алекс Скотт на 62-й минуте и Дэвид Брукс на 68-й минуте.
В дополнительном времени у «Ньюкасла» отличился Харви Барнс на 118-й минуте, а у «Борнмута» гол забил Маркус Таверньер на 120+2-й минуте.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Ньюкасл». Победный удар на счету Малика Тшау.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне3:3БорнмутБорнмут
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер (Энтони Гордон 69'), Малик Тшау, Свен Ботман, Тино Ливраменто (Льюис Холл 59'), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси (Бруно Гимарайнс 79'), Джозеф Уиллок (Жоэлинтон 70'), Харви Льюис Барнс, Ник Вольтемаде, Йоан Висса (Льюис Майли 69')
Борнмут: Джордже Петрович, Хулио Солер (Адриен Трюффер 83'), Бафоде Диаките, Джеймс Хилл, Адам Смит, Амин Адли (Маркус Таверньер 71'), Дэвид Брукс (Алекс Хименес 71'), Алекс Скотт (Реми Риз-Доттин 112'), Льюис Кук, Энес Унал (Эванилсон 28'), Eli Junior Kroupi (Маркос Сенеси 91')
Жёлтые карточки: Бруно Гимарайнс 90+4' — Хулио Солер 76', Алекс Скотт 81', Маркус Таверньер 86', Джордже Петрович 90+3', Льюис Кук 95'
По итогам этого противостояния «Ньюкасл» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Борнмут» завершил свое выступление на турнире.