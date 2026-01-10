«Ньюкасл» одержал победу над «Борнмутом» (3:3, 7:6 по пен.) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Харви Барнс — игрок «Ньюкасла» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Ньюкасла» отличились Харви Барнс на 50-й минуте и Энтони Гордон на 90+5-й минуте с пенальти.

В составе «Борнмута» голы забили Алекс Скотт на 62-й минуте и Дэвид Брукс на 68-й минуте.

В дополнительном времени у «Ньюкасла» отличился Харви Барнс на 118-й минуте, а у «Борнмута» гол забил Маркус Таверньер на 120+2-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Ньюкасл». Победный удар на счету Малика Тшау.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 3:3 Борнмут Борнмут 1:0 Харви Льюис Барнс 50' 1:1 Алекс Скотт 62' 1:2 Дэвид Брукс 68' 2:2 Энтони Гордон 90+5' пен. 3:2 Харви Льюис Барнс 118' 4:2 Малик Тшау 120+2' пен. 5:2 Сандро Тонали 120+2' пен. 6:2 Харви Льюис Барнс 120+2' пен. 7:2 Льюис Холл 120+2' пен. 8:2 Жоэлинтон 120+2' пен. 9:2 Энтони Гордон 120+2' пен. 10:2 Льюис Майли 120+2' пен. 10:3 Льюис Кук 120+2' пен. 10:4 Джеймс Хилл 120+2' пен. 10:5 Адам Смит 120+2' пен. 10:6 Адриен Трюффер 120+2' пен. 10:7 Маркос Сенеси 120+2' пен. 10:8 Маркус Таверньер 120+2' 10:9 Маркус Таверньер 120+2' пен. Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Энтони Гордон 69' ), Малик Тшау, Свен Ботман, Тино Ливраменто ( Льюис Холл 59' ), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси ( Бруно Гимарайнс 79' ), Джозеф Уиллок ( Жоэлинтон 70' ), Харви Льюис Барнс, Ник Вольтемаде, Йоан Висса ( Льюис Майли 69' ) Борнмут: Джордже Петрович, Хулио Солер ( Адриен Трюффер 83' ), Бафоде Диаките, Джеймс Хилл, Адам Смит, Амин Адли ( Маркус Таверньер 71' ), Дэвид Брукс ( Алекс Хименес 71' ), Алекс Скотт ( Реми Риз-Доттин 112' ), Льюис Кук, Энес Унал ( Эванилсон 28' ), Eli Junior Kroupi ( Маркос Сенеси 91' ) Жёлтые карточки: Бруно Гимарайнс 90+4' — Хулио Солер 76', Алекс Скотт 81', Маркус Таверньер 86', Джордже Петрович 90+3', Льюис Кук 95'

Статистика матча 7 Удары в створ 13 13 Удары мимо 6 63 Владение мячом 37 7 Угловые удары 5 3 Офсайды 1 7 Фолы 21

По итогам этого противостояния «Ньюкасл» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Борнмут» завершил свое выступление на турнире.