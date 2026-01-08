Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо скоро станет игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky Sports News.

Сегодня ночью футболист прибыл в Манчестер, где в ближайшее время пройдет медицинское обследование. По завершении визита в клинику стороны подпишут контракт. Ожидается, что сумма трансфера составит 65 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Семеньо провел 21 матч в составе «Борнмута», забив десять мячей и отдав три голевые передачи. Трансферная стоимость полузащитника составляет 65 миллионов евро.