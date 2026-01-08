Нападающий «Ванкувера» Томас Мюллер оценил игру «Баварии» в первой половине нынешнего сезона.

Томас Мюллер globallookpress.com

«Бавария провела великолепную первую половину сезона. Они не только показывают зрелищный футбол, но и упорно работают, борются и хотят побеждать. В команде чувствуется сплочённость. Они много раз выигрывали, пропуская первыми.

За игрой "Баварии" интересно наблюдать. Я старался смотреть как можно больше матчей с участием мюнхенцев», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany.

После 15-и туров в Бундеслиге «Бавария» занимает 1-е место в таблице с 41-м очком в активе.