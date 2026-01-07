В матче 19-го тура Серии А состоится встреча миланского «Интера» и «Пармы». Команды сыграют 7 января на «Эннио Тардини». Старт встречи в 22:45 мск.
«Интер» приехал за победой. Команде нужны 3 очка, чтобы отстоять свое лидерство в турнирной таблице. Сейчас миланцы имеют 39 очков. Они выиграли 5 последних матчей в Серии А и находятся в лучшей форме, чем какая-либо другая команда турнира.
Сможет ли «Парма» выстоять перед натиском миланцев? В конце прошлого сезона «крестоносцы» смогли добыть ничью на «Эннио Тардини». В случае ничьи или победы хозяева продлять свою беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей. Удастся ли им это?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 9.25 на победу «Пармы» и 1.34 на победу «Интера».
- Про прогнозу искусственного интеллекта, «Интер» выиграет матч со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.