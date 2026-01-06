Виктор Гончаренко стал новым главным тренером сборной Беларуси, об этом сообщает пресс-служба АБФФ.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Исполнительный комитет АБФФ утвердил кандидатуру Гончаренко на должность главного тренера национальной сборной страны.

Соглашение с 48‑летним белорусским специалистом рассчитано на четыре года.

Ранее Беларусь возглавлял испанец Карлос Алос, который покинул свой пост по окончанию отборочного цикла ЧМ-2026, где национальная команда заняла последнее, 4-е место в квартете с Шотландией, Данией и Грецией.