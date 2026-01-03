«Астон Вилла» намерена досрочно прекратить аренду Харви Эллиотта, выступающего за «Ливерпуль» на правах аренды, сообщает The Times.

Харви Эллиотт globallookpress.com

«Ливерпуль» был готов отправить Эллиотта на вторую половину сезона в американский клуб MLS «Шарлотт», однако сам игрок отказался от этого предложения.

Период аренды Эллиотта в «Астон Вилле», который начался в последний день летнего трансферного окна и включал опцию выкупа, не оправдал ожиданий. Бирмингемский клуб обязан заплатить 35 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста, если тот останется в команде до конца сезона.

Изначально сделка казалась перспективной, но после нескольких матчей Эллиотт практически перестал попадать в основной состав. Его последнее появление на поле за «Виллу» состоялось 2 октября в матче Лиги Европы против «Фейеноорда», когда он вышел на замену всего на четыре минуты.