«Астон Вилла» намерена досрочно прекратить аренду Харви Эллиотта, выступающего за «Ливерпуль» на правах аренды, сообщает The Times.

Харви Эллиотт
Харви Эллиотт globallookpress.com

«Ливерпуль» был готов отправить Эллиотта на вторую половину сезона в американский клуб MLS «Шарлотт», однако сам игрок отказался от этого предложения.

Период аренды Эллиотта в «Астон Вилле», который начался в последний день летнего трансферного окна и включал опцию выкупа, не оправдал ожиданий.  Бирмингемский клуб обязан заплатить 35 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста, если тот останется в команде до конца сезона.

Изначально сделка казалась перспективной, но после нескольких матчей Эллиотт практически перестал попадать в основной состав.  Его последнее появление на поле за «Виллу» состоялось 2 октября в матче Лиги Европы против «Фейеноорда», когда он вышел на замену всего на четыре минуты.