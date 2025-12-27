Сборная Бенина с минимальным счетом обыграла команду Ботсваны в рамках 2-го тура Кубка африканских наций — 1:0.
Единственный гол в матче забил Йоан Рош на 28-й минуте встречи.
Результат матча
БенинПорто-Ново1:0БотсванаГабороне
1:0 Yohan Roche 28'
Бенин: Оливье Вердон, Мохамед Тижани, Тосин Айегун (Rodolfo Aloko 82'), Стив Мунье, Marcel Souke Dandjinou, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Dokou Dodo, Sessi D'Almeida (Attidjikou Samadou 54'), Hassane Imourane, Junior Olaitan
Ботсвана: Kabelo Seakanyeng, Omaatla Kebatho (Thabang Sesinyi 59'), Losika Ratshukudu (Segolame Boy 46'), Tumisang Orebonye (Mothusi Cooper 46'), Gape Mohutsiwa (Thabo Maponda 86'), Lebogang Ditsele (Gilbert Baruti 46'), Mothusi Johnson, Thatayaone Ditlhokwe, Mosha Gaolaolwe, Alford Velaphi, Goitseone Phoko
Жёлтые карточки: Kabelo Seakanyeng 13' (Ботсвана), Lebogang Ditsele 44' (Ботсвана)
Бенин с 3 очками поднялся на третье место в группе, Ботсвана без набранных очков остается последней в группе D.
В следующем туре Бенин сыграет против Сенегала, Ботсвана встретится с ДР Конго. Оба матча пройдут 30 декабря.