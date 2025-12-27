Сборная Бенина с минимальным счетом обыграла команду Ботсваны в рамках 2-го тура Кубка африканских наций — 1:0.

Единственный гол в матче забил Йоан Рош на 28-й минуте встречи.

Результат матча

Бенин Порто-Ново 1:0 Ботсвана Габороне

1:0 Yohan Roche 28'

Бенин: Оливье Вердон, Мохамед Тижани, Тосин Айегун ( Rodolfo Aloko 82' ), Стив Мунье, Marcel Souke Dandjinou, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Dokou Dodo, Sessi D'Almeida ( Attidjikou Samadou 54' ), Hassane Imourane, Junior Olaitan

Ботсвана: Kabelo Seakanyeng, Omaatla Kebatho ( Thabang Sesinyi 59' ), Losika Ratshukudu ( Segolame Boy 46' ), Tumisang Orebonye ( Mothusi Cooper 46' ), Gape Mohutsiwa ( Thabo Maponda 86' ), Lebogang Ditsele ( Gilbert Baruti 46' ), Mothusi Johnson, Thatayaone Ditlhokwe, Mosha Gaolaolwe, Alford Velaphi, Goitseone Phoko

Жёлтые карточки: Kabelo Seakanyeng 13' (Ботсвана), Lebogang Ditsele 44' (Ботсвана)