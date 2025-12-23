В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта вырвала победу у команды Зимбабве со счетом 2:1.
Счет в этой игре был открыт на 20-й минуте, когда Принс Дюбе сенсационно вывел зимбабвийцев вперед. Египтяне смогли восстановить статус-кво только на 64-й минуте благодаря голу Омара Мармуша. Победный мяч смог забить Мохамед Салах уже на 90+1-й минуте.
Результат матча
ЕгипетКаир1:1ЗимбабвеХараре
0:1 Prince Dube 20' 1:1 Омар Мармуш 64'
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Мохамед Хани, Яссер Ибрагим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Хамди (Ахмед Абул-Фетух 82'), Марван Аттия (Ибрахим Адель 66'), Мохамед Салах, Эмам Ашур (Мостафа Мохамед 33'), Трезеге Махмуд (Зизо 67'), Омар Мармуш, Hamdi Fathy
Зимбабве: Тинейдж Хадебе, Мунаше Гарананга, Марвелоуз Накамба, Washington Navaya (Мэкоэли Бонне 46'), Daniel Msendami (Prosper Padera 72'), Prince Dube (Таванда Чирева 72'), Jonah Reinhard Fabisch, Emmanuel Jalai, Gerald Takwara, Godknows Murwira, Washington Arubi
Жёлтые карточки: Марван Аттия 33', Трезеге Махмуд 44' — Washington Navaya 7', Godknows Murwira 57'
Таким образом, сборная Египта на старте КАН смогла добыть три очка. Впереди у Египта матч с ЮАР, а Зимбабве сыграет с Анголой. Обе встречи состоятся 26 декабря.