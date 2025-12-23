В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта вырвала победу у команды Зимбабве со счетом 2:1.

Счет в этой игре был открыт на 20-й минуте, когда Принс Дюбе сенсационно вывел зимбабвийцев вперед. Египтяне смогли восстановить статус-кво только на 64-й минуте благодаря голу Омара Мармуша. Победный мяч смог забить Мохамед Салах уже на 90+1-й минуте.

Результат матча

Египет Каир 1:1 Зимбабве Хараре

0:1 Prince Dube 20' 1:1 Омар Мармуш 64'

Египет: Мохамед Эль-Шенави, Мохамед Хани, Яссер Ибрагим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Хамди ( Ахмед Абул-Фетух 82' ), Марван Аттия ( Ибрахим Адель 66' ), Мохамед Салах, Эмам Ашур ( Мостафа Мохамед 33' ), Трезеге Махмуд ( Зизо 67' ), Омар Мармуш, Hamdi Fathy

Зимбабве: Тинейдж Хадебе, Мунаше Гарананга, Марвелоуз Накамба, Washington Navaya ( Мэкоэли Бонне 46' ), Daniel Msendami ( Prosper Padera 72' ), Prince Dube ( Таванда Чирева 72' ), Jonah Reinhard Fabisch, Emmanuel Jalai, Gerald Takwara, Godknows Murwira, Washington Arubi

Жёлтые карточки: Марван Аттия 33', Трезеге Махмуд 44' — Washington Navaya 7', Godknows Murwira 57'