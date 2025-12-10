Известный российский тренер Александр Тарханов считает форварда «Динамо» Константина Тюкавина считает на сегодняшний день сильнейшим среди россиян на его позиции.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Тюкавин — интересный футболист. Он, может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит. Он самый сильный русский нападающий на сегодняшний день», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Начало чемпионата 23-летний футболист пропустил из-за тяжелой травмы колена. Всего за «Динамо» он провел в этом сезоне 15 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и сейчас оценивается в 16 млн евро.