«Брюгге» и «Арсенал» сыграют 10 декабря на стадионе «Ян Брейдел» в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Старт поединка в 23:00 мск.

«Арсенал» в прошлом туре победил «Баварию» и в этот раз победа может вывести «канониров» на чистое первое место. У подопечных Артеты 5 побед и лишь один пропущенный мяч. Они в хорошей форме, чего не скажешь о «Брюгге», который проиграл 3 из 4 сыгранных матчей в турнире.

У «Брюгге» одна из худших оборон в турнире на данный момент. «Арсенал» ни разу не уходил с поля без двух или более забитых голов. Справятся ли хозяева с атакой лондонцев при таком раскладе или же «Арсенал» нанесет им сокрушительное фиаско?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры: 7.65 на победу «Брюгге», 5.20 на ничью, 1.40 на победу «Арсенала».

Искусственный интеллект: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.