«Брюгге» и «Арсенал» сыграют 10 декабря на стадионе «Ян Брейдел» в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Старт поединка в 23:00 мск.
«Арсенал» в прошлом туре победил «Баварию» и в этот раз победа может вывести «канониров» на чистое первое место. У подопечных Артеты 5 побед и лишь один пропущенный мяч. Они в хорошей форме, чего не скажешь о «Брюгге», который проиграл 3 из 4 сыгранных матчей в турнире.
У «Брюгге» одна из худших оборон в турнире на данный момент. «Арсенал» ни разу не уходил с поля без двух или более забитых голов. Справятся ли хозяева с атакой лондонцев при таком раскладе или же «Арсенал» нанесет им сокрушительное фиаско?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры: 7.65 на победу «Брюгге», 5.20 на ничью, 1.40 на победу «Арсенала».
- Искусственный интеллект: матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.