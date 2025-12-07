В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Осер» в родных стенах переиграл «Мец» со счетом 3:1.

«Осер»
«Осер» globallookpress.com

В составе победителей смогли забить Лассин Синайоко, Уссама Эль-Аззузи и Кевин Дануа.  За гостей же отличился Готье Эйн.

Результат матча

ОсерОсерОсер3:1МетцМетцФранция. Лига 1
1:0 Лассин Синайоко 36' пен. 2:0 Уссама Эль-Аззузи 39' 2:1 Готье Эн 45+1' 3:1 Кевин Дануа 89'
Осер:  Донован Леон,  Ламин Си,  Синали Дьоманде,  Клеман Акпа,  Фредрик Оппегор (Гидеон Менса 73'),  Руди Матондо,  Уссама Эль-Аззузи (Ассан Диуссе 90'),  Кевин Дануа,  Лассин Синайоко (Mamadou Cissokho 90'),  Секу Мара (Хосуэ Казимир 73'),  Дэнни Намасо
Метц:  Джонатан Фишер,  Максим Колен,  Георгий Цитаишвили (Малик Мбайе 68'),  Шейх Сабали (Ибу Сане 68'),  Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 81'),  Бубакар Траоре (Брайан Маджо 84'),  Фоде Балло-Туре,  Жан-Филипп Гбамин,  Йоэль Асоро (Хабиб Диалло 46'),  Готье Эн,  Ибу Сане
Жёлтые карточки:  Руди Матондо 45',  Гидеон Менса 84'  —  Жесси Деменге 75'

По итогам данной встречи «Осер» набрал 12 очков и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.  На счету «Меца» осталось 11 баллов.  Команда опустилась на последнее место.

В параллельной игре «Гавр» и «Париж» сыграли вничью.  Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

Теперь в активе «Парижа» стало 16 баллов.  Команда из столицы Франции идет на 13-м месте в турнирной таблице.  «Гавр» с 15 очками идет 14-м.