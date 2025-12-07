В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Осер» в родных стенах переиграл «Мец» со счетом 3:1.

В составе победителей смогли забить Лассин Синайоко, Уссама Эль-Аззузи и Кевин Дануа. За гостей же отличился Готье Эйн.

Результат матча Осер Осер 3:1 Метц Франция. Лига 1 1:0 Лассин Синайоко 36' пен. 2:0 Уссама Эль-Аззузи 39' 2:1 Готье Эн 45+1' 3:1 Кевин Дануа 89' Осер: Донован Леон, Ламин Си, Синали Дьоманде, Клеман Акпа, Фредрик Оппегор ( Гидеон Менса 73' ), Руди Матондо, Уссама Эль-Аззузи ( Ассан Диуссе 90' ), Кевин Дануа, Лассин Синайоко ( Mamadou Cissokho 90' ), Секу Мара ( Хосуэ Казимир 73' ), Дэнни Намасо Метц: Джонатан Фишер, Максим Колен, Георгий Цитаишвили ( Малик Мбайе 68' ), Шейх Сабали ( Ибу Сане 68' ), Жесси Деменге ( Альфа Амаду Туре 81' ), Бубакар Траоре ( Брайан Маджо 84' ), Фоде Балло-Туре, Жан-Филипп Гбамин, Йоэль Асоро ( Хабиб Диалло 46' ), Готье Эн, Ибу Сане Жёлтые карточки: Руди Матондо 45', Гидеон Менса 84' — Жесси Деменге 75'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 4 Удары мимо 2 39 Владение мячом 61 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 9 Фолы 12

По итогам данной встречи «Осер» набрал 12 очков и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету «Меца» осталось 11 баллов. Команда опустилась на последнее место.

В параллельной игре «Гавр» и «Париж» сыграли вничью. Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

Теперь в активе «Парижа» стало 16 баллов. Команда из столицы Франции идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Гавр» с 15 очками идет 14-м.