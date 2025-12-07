В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Осер» в родных стенах переиграл «Мец» со счетом 3:1.
В составе победителей смогли забить Лассин Синайоко, Уссама Эль-Аззузи и Кевин Дануа. За гостей же отличился Готье Эйн.
Результат матча
ОсерОсер3:1МетцФранция. Лига 1
1:0 Лассин Синайоко 36' пен. 2:0 Уссама Эль-Аззузи 39' 2:1 Готье Эн 45+1' 3:1 Кевин Дануа 89'
Осер: Донован Леон, Ламин Си, Синали Дьоманде, Клеман Акпа, Фредрик Оппегор (Гидеон Менса 73'), Руди Матондо, Уссама Эль-Аззузи (Ассан Диуссе 90'), Кевин Дануа, Лассин Синайоко (Mamadou Cissokho 90'), Секу Мара (Хосуэ Казимир 73'), Дэнни Намасо
Метц: Джонатан Фишер, Максим Колен, Георгий Цитаишвили (Малик Мбайе 68'), Шейх Сабали (Ибу Сане 68'), Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 81'), Бубакар Траоре (Брайан Маджо 84'), Фоде Балло-Туре, Жан-Филипп Гбамин, Йоэль Асоро (Хабиб Диалло 46'), Готье Эн, Ибу Сане
Жёлтые карточки: Руди Матондо 45', Гидеон Менса 84' — Жесси Деменге 75'
По итогам данной встречи «Осер» набрал 12 очков и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету «Меца» осталось 11 баллов. Команда опустилась на последнее место.
В параллельной игре «Гавр» и «Париж» сыграли вничью. Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.
Теперь в активе «Парижа» стало 16 баллов. Команда из столицы Франции идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Гавр» с 15 очками идет 14-м.