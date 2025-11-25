Наставник «Челси» Энцо Мареска пообщался с журналистами перед матчем против «Барселоны» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Это важная неделя. Матч с "Барселоной" и воскресная игра с "Арсеналом" в АПЛ важны по разным причинам, но нужно рассматривать каждую игру отдельно.

Высокая линия обороны "Барселоны" — это важный фактор, но мы должны внимательно сыграть и без мяча. Они всегда создают много моментов и забивают. Нужно найти правильный баланс между атакой и обороной», — приводит слова Марески пресс-служба УЕФА.

«Челси» на своем поле сыграет с «Барселоной» во вторник, 25 ноября. Начало — в 23:00 мск.