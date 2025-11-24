Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси заявил, что команда по-прежнему находится в гонке за чемпионство в РПЛ, и на данном этапе сезона рано подводить какие-либо итоги.

Жерзино Ньямси globallookpress.com

«Мы все еще в чемпионской гонке. Почему нет? Мы всегда идем от игры к игре. Рано подводить какие‑то итоги. Надо сыграть максимально удачно до конца этой части чемпионата, потом провести сборы во время зимней паузы, а весной уже будет новый виток. Там уже можно будет что‑то говорить», — сказал Ньямси в интервью «Матч ТВ».

В минувшее воскресенье «Локомотив» сыграл вничью со «Краснодаром» (1:1) в домашнем матче 16-го тура РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «Локомотив» проведет 30 ноября в гостях против «Ростова».