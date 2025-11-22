Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

Зинедин Зидан globallookpress.com

«Многое может произойти, и совсем не то, чего люди ожидают. Я уже говорил, что испытываю огромное восхищение и уважение к Зидану, как за то, что он сделал для французского футбола, так и за его работу в качестве тренера мадридского Реала, завоёвывавшего трофеи. Но всему свое время. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира»,﻿ — приводит слова Диалло L'Équipe.

Зидан остается основным кандидатом на пост главного тренера Франции после чемпионата мира 2026 года. Его последние тренерские годы пришлись на работу в мадридском «Реале» (2016–2018, 2019–2021), где он добился значительных успехов.​