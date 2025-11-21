Воронежский «Факел» на своем официальном сайте объявил о заключении новых соглашений с тремя футболистами основного состава.
Речь идет о Николае Гиоргобиани, Вячеславе Якимове и Абдуле Багамаева.
28-летний Гиоргобиани является важным игроком «Факела», всего сыграл 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.
27-летний Якимов отметился одним ассистом в 11 встречах и является футболистом ротации.
21-летний воспитанник воронежцев Багамаев забил один гол и сделал один голевой пас в 15 матчах.
«Факел» является лидером Первой лиги после с 42 очками после 19 туров.