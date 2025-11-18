18 ноября в группе С отбора на чемпионат мира сборные Беларуси и Греции проведут последний поединок в турнире. Старт встречи в 22:45 мск.
Для обеих команд это матч престижа. Беларусь с одним пунктом занимает последнее место, а Греция с 6 баллами идет третьей, но без возможности догнать вторую строчку.
Для белорусов этот поединок имеет принципиальное значение, так как в случае победы они впервые выиграют в текущей квалификации. Греки после победы над Шотландией наверняка хотели бы закрепить успех, чтобы закончить розыгрыш на хорошей ноте. Тем более в первом круге «Эллины» выиграли 5:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.
- Букмекеры дают 8.40 на победу Беларуси и 1.33 на победу Греции.
- ИИ предсказал победу сборной Греции со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Беларусь — Греция смотрите на LiveCup.Run.
