Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«В "Спартаке" ничего не произошло. "Спартак", как всегда, из года в год, из века в век, радует нас этой непонятной ситуацией, что творится вокруг футбола.  После эры Романцева всё так и продолжается.  Это нормально, Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи. "Спартак" — это особая команда, к нему особое отношение.  Эта команда имеет самую большую массу болельщиков.

За "Спартак" болеют не просто в России, а во всех бывших странах СССР.  Что там происходит?  Каким образом там всё это случается?  Я не знаю.  У меня нет объяснения.  Тренер не справился с этим давлением — ни эмоционально, ни психологически.  А когда тренер не справляется, это влияет на игроков.  Команда играет нестабильно.  Для меня это почти нормально», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

«Спартак» на данный момент занимает 6-е место по итогам первого круга РПЛ.