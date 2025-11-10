Центральный полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин считает, что его команда вполне могла взять три очка в игре 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин globallookpress.com

«Поле, конечно, не самое лучшее.  Но в целом что "Зенит", что мы играли в равных условиях.  Мне кажется, что отрезками выдавали достаточно хороший футбол.

Понимали, что "Зенит" будет владеть мячом.  Наша задача была просто перекрывать зоны, быть компактными, что у нас и получилось.  По возможности — выбегать в контратаки.  В принципе, это тоже получалось.  И была пара эпизодов, где мы комбинировали, если так можно сказать.  Поэтому мы все молодцы, вся команда.  Все бились, старались.  Заслуженный результат.  Но, конечно, есть небольшой осадок, могли даже выигрывать», — сказал Бабкин «Чемпионату».

Сейчас самарский клуб идет в зоне стыковых матчей таблицы РПЛ с 14 очками.  В игре с «Зенитом» команда выиграла к 56-й минуте со счетом 1:0.