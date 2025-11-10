Центральный полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин считает, что его команда вполне могла взять три очка в игре 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Сергей Бабкин globallookpress.com

«Поле, конечно, не самое лучшее. Но в целом что "Зенит", что мы играли в равных условиях. Мне кажется, что отрезками выдавали достаточно хороший футбол.

Понимали, что "Зенит" будет владеть мячом. Наша задача была просто перекрывать зоны, быть компактными, что у нас и получилось. По возможности — выбегать в контратаки. В принципе, это тоже получалось. И была пара эпизодов, где мы комбинировали, если так можно сказать. Поэтому мы все молодцы, вся команда. Все бились, старались. Заслуженный результат. Но, конечно, есть небольшой осадок, могли даже выигрывать», — сказал Бабкин «Чемпионату».

Сейчас самарский клуб идет в зоне стыковых матчей таблицы РПЛ с 14 очками. В игре с «Зенитом» команда выиграла к 56-й минуте со счетом 1:0.