Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Хулио Энсисо — игрок «Страсбурга»
Хулио Энсисо — игрок «Страсбурга» globallookpress.com

«Страсбург» одержал победу над «Хеккеном» (2:1).

У гостей отличились Хулио Энсисо на 21-й минуте и Мартиаль Годо на 60-й минуте.

Единственный гол в составе «Хеккена» записал на свой счет Джон Пол Дембе на 62-й минуте.

Результат матча

ХеккенГётеборгХеккен1:2СтрасбургСтрасбургСтрасбург
0:1 Хулио Энсисо 21' 0:2 Марсьяль Годо 60' 1:2 Джон Пол Дембе 62'
Хеккен:  Этрит Бериша,  Филип Хеландер,  Адам Лундквист,  Silas Andersen,  Симон Густафссон,  Миккель Рюгор,  Julius Lindberg (Мариус Лоде 86'),  Adrian Svanback (Понтус Дабо 23'),  Амор Лаюни,  Джон Пол Дембе (Samuel Holm 73'),  Olle Samuelsson (Брис Вембангомо 86')
Страсбург:  Бен Чилвел (Кендри Паэс 46'),  Исмаэль Дукуре,  Эндрю Омобамиделе,  Себастиан Нанаси (Эмануэль Эмегха 71'),  Рафаэль Луис,  Матис Амугу,  Марсьяль Годо (Рабби Нзингула 78'),  Самуэль Амо-Амейо,  Хулио Энсисо (Диегу Морейра 46'),  Lucas Hogsberg (Гела Дуэ 46'),  Mike Penders
Жёлтые карточки:  Адам Лундквист 56'  —  Марсьяль Годо 69'

После этого матча «Страсбург» занимает 7-е место в таблице с 7-ю очками в активе.  «Хеккен» — на 28-й строчке с 2 баллами.

«Дрита» обыграла «Шелбурн» в гостях со счетом 1:0.

Победный гол у команды из Косово забил Аламир Айзерай на 57-й минуте.

«Дрита» занимает 13-е место в таблице с 5-ю очками в активе, а «Шелбурн» — на 30-й позиции (1).

«Шкендия» и «Ягеллония» сыграли вничью со счетом 1:1.

У хозяев гол забил Лиридон Латифи на 49-й минуте.

«Ягеллония» сумела сравнять счет уже на 90+10-й минуте, отличился Серхио Лосано.

«Шкендия» располагается на 21-й позиции с 4 очками в активе.  «Ягеллония» занимает 14-ю строчку с 5-ю баллами.