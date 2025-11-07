Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Хулио Энсисо — игрок «Страсбурга» globallookpress.com

«Страсбург» одержал победу над «Хеккеном» (2:1).

У гостей отличились Хулио Энсисо на 21-й минуте и Мартиаль Годо на 60-й минуте.

Единственный гол в составе «Хеккена» записал на свой счет Джон Пол Дембе на 62-й минуте.

Результат матча Хеккен Гётеборг 1:2 Страсбург Страсбург 0:1 Хулио Энсисо 21' 0:2 Марсьяль Годо 60' 1:2 Джон Пол Дембе 62' Хеккен: Этрит Бериша, Филип Хеландер, Адам Лундквист, Silas Andersen, Симон Густафссон, Миккель Рюгор, Julius Lindberg ( Мариус Лоде 86' ), Adrian Svanback ( Понтус Дабо 23' ), Амор Лаюни, Джон Пол Дембе ( Samuel Holm 73' ), Olle Samuelsson ( Брис Вембангомо 86' ) Страсбург: Бен Чилвел ( Кендри Паэс 46' ), Исмаэль Дукуре, Эндрю Омобамиделе, Себастиан Нанаси ( Эмануэль Эмегха 71' ), Рафаэль Луис, Матис Амугу, Марсьяль Годо ( Рабби Нзингула 78' ), Самуэль Амо-Амейо, Хулио Энсисо ( Диегу Морейра 46' ), Lucas Hogsberg ( Гела Дуэ 46' ), Mike Penders Жёлтые карточки: Адам Лундквист 56' — Марсьяль Годо 69'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 5 Удары мимо 3 39 Владение мячом 61 6 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 7 Фолы 7

После этого матча «Страсбург» занимает 7-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Хеккен» — на 28-й строчке с 2 баллами.

«Дрита» обыграла «Шелбурн» в гостях со счетом 1:0.

Победный гол у команды из Косово забил Аламир Айзерай на 57-й минуте.

«Дрита» занимает 13-е место в таблице с 5-ю очками в активе, а «Шелбурн» — на 30-й позиции (1).

«Шкендия» и «Ягеллония» сыграли вничью со счетом 1:1.

У хозяев гол забил Лиридон Латифи на 49-й минуте.

«Ягеллония» сумела сравнять счет уже на 90+10-й минуте, отличился Серхио Лосано.

«Шкендия» располагается на 21-й позиции с 4 очками в активе. «Ягеллония» занимает 14-ю строчку с 5-ю баллами.