Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Страсбург» одержал победу над «Хеккеном» (2:1).
У гостей отличились Хулио Энсисо на 21-й минуте и Мартиаль Годо на 60-й минуте.
Единственный гол в составе «Хеккена» записал на свой счет Джон Пол Дембе на 62-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Страсбург» занимает 7-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Хеккен» — на 28-й строчке с 2 баллами.
«Дрита» обыграла «Шелбурн» в гостях со счетом 1:0.
Победный гол у команды из Косово забил Аламир Айзерай на 57-й минуте.
«Дрита» занимает 13-е место в таблице с 5-ю очками в активе, а «Шелбурн» — на 30-й позиции (1).
«Шкендия» и «Ягеллония» сыграли вничью со счетом 1:1.
У хозяев гол забил Лиридон Латифи на 49-й минуте.
«Ягеллония» сумела сравнять счет уже на 90+10-й минуте, отличился Серхио Лосано.
«Шкендия» располагается на 21-й позиции с 4 очками в активе. «Ягеллония» занимает 14-ю строчку с 5-ю баллами.