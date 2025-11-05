«Атлетико» на своем поле обыграл «Юнион» в матче 4-го тура Лиги чемпионов — 3:1.
Счет в матче открыл Хулиан Альварес на 39-й минуте встречи. Конор Галлахер на 72-й минуте удвоил преимущество «матрасников».
Росс Сайкс сократил отставание на 80-й минуте, но в компенсированное время Маркос Льоренте восстановил преимущество в два мяча и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
АтлетикоМадрид2:1ЮнионБрюссель
1:0 Хулиан Альварес 39' 2:0 Конор Галлахер 73' 2:1 Росс Сайкс 80'
Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Робен Ле Норман (Хосе Хименес 26'), Давид Ганцко, Маттео Руджери, Пабло Барриос, Коке (Конор Галлахер 62'), Алекс Баэна (Тьяго Альмада 62'), Джулиано Симеоне (Маркос Льоренте 88'), Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Александр Сёрлот 62')
Юнион: Кьелл Схерпен, Роб Схофс (Дэвид Промис 60'), Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Ануар Аит-Эль-Хадж (Марк Гигер 74'), Усейну Нианг, Камил ван де Перре (Софьян Буфаль 74'), Адем Зорган, Анан Халаили (Луи Патрис 85'), Kевин Родригес (Матиас Расмуссен 74')
Жёлтые карточки: Науэль Молина 68' — Камил ван де Перре 45', Усейну Нианг 66', Кевин Макаллистер 81'
«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 15-е место в общей таблице. «Юнион» с 3 баллами спустился на 27-ю строчку.