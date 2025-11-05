«Атлетико» на своем поле обыграл «Юнион» в матче 4-го тура Лиги чемпионов — 3:1.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Счет в матче открыл Хулиан Альварес на 39-й минуте встречи. Конор Галлахер на 72-й минуте удвоил преимущество «матрасников».

Росс Сайкс сократил отставание на 80-й минуте, но в компенсированное время Маркос Льоренте восстановил преимущество в два мяча и установил окончательный счет в матче.

Результат матча Атлетико Мадрид 2:1 Юнион Брюссель 1:0 Хулиан Альварес 39' 2:0 Конор Галлахер 73' 2:1 Росс Сайкс 80' Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Робен Ле Норман ( Хосе Хименес 26' ), Давид Ганцко, Маттео Руджери, Пабло Барриос, Коке ( Конор Галлахер 62' ), Алекс Баэна ( Тьяго Альмада 62' ), Джулиано Симеоне ( Маркос Льоренте 88' ), Хулиан Альварес, Антуан Гризманн ( Александр Сёрлот 62' ) Юнион: Кьелл Схерпен, Роб Схофс ( Дэвид Промис 60' ), Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Ануар Аит-Эль-Хадж ( Марк Гигер 74' ), Усейну Нианг, Камил ван де Перре ( Софьян Буфаль 74' ), Адем Зорган, Анан Халаили ( Луи Патрис 85' ), Kевин Родригес ( Матиас Расмуссен 74' ) Жёлтые карточки: Науэль Молина 68' — Камил ван де Перре 45', Усейну Нианг 66', Кевин Макаллистер 81'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 4 Удары мимо 3 68 Владение мячом 32 8 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 10 Фолы 13

«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 15-е место в общей таблице. «Юнион» с 3 баллами спустился на 27-ю строчку.