По информации издания Diario Sport, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает испытывать дискомфорт в области паха.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Испанские СМИ сообщают, что у него диагностирована пубалгия — хроническая травма паха, вызывающая тупую боль и ограничивающая мобильность игрока. Хотя ранее было рассматриваемо возможность хирургического вмешательства, по последним данным, клуб решил пока отказаться от операции, а Ямаль продолжает выступать несмотря на неудобства.​

Медицинский штаб «Барселоны» тщательно следит за состоянием футболиста и пока решил избегать хирургического вмешательства, полагаясь на консервативное лечение и восстановление.