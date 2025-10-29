«Штутгарт» обыграл «Майнц» в матче 1/16 финала Кубка Германии — 2:0.
Люка Жаке открыл счет на 6-й минуте встречи, Атакан Каразор удвоил преимущество швабов на 73-й минуте поединка.
Результат матча
МайнцМайнц0:2ШтутгартШтутгарт
0:1 Лука Жакес 6' 0:2 Атакан Каразор 73'
Майнц: Робин Центнер, Андреас Ханше-Ольсен, Леннард Малоуни, Филипп Мвене (Арно Норден 69'), Сильван Видмер (Николас Ферачниг 69'), Доминик Кор, Надим Амири, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон (Бенедикт Холлербах 60'), Пауль Небель, Арминдо Зиб (Нельсон Вайпер 60')
Штутгарт: Фабиан Бредлов, Максимилиан Миттельштадт (Крис Фюрих 67'), Лоранс Ассиньон, Юлиан Хабот, Лука Жакес, Рамон Хендрикс, Билаль эль-Ханнус, Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Дениз Ундав, Бадредин Буанани (Йоша Вагноман 67')
Жёлтые карточки: Андреас Ханше-Ольсен 1', Доминик Кор 39', Робин Центнер 73', Николас Ферачниг 75' — Дениз Ундав 61'
В параллельных встречах «Кайзерслаутерн» обыграл «Гройтер Фюрт» (1:0), а «Магдебург» оказался сильнее «Иллертиссена» (3:0).
«Штутгарт» является действующим обладателем Кубка Германии.